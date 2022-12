Freude pur: So ausgelassen feiert Argentinien den Final-Einzug

„Es war eine riesige Freude“, zitierte „Telam“ den Fan Nicolás Adi, der sich das Gesicht hellblau und weiß in den Farben der „Albiceleste“ angemalt hatte. „Ich dachte, dass das Ergebnis knapper ausfallen würde. Jetzt bin ich gespannt, wer der Gegner sein wird, und das Einzige, was ich am Sonntag will, ist vor Freude weinen.“