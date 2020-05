Fremdarbeiter: Fixgrößen in Deutschland

Julian Baumgartlinger wurde am 2. Jänner 1988 in Salzburg geboren. Er spielte in den Jugend des USC Mattsee, 2001 wechselte er zu 1860 München, wo er 2007 gegen Mönchengladbach sein Profidebüt in der zweiten Bundesliga gab. 2009 wechselte er zur Wiener Austria, 2011 nach Mainz. Baumgartlinger spielte13 Mal für die österreichische Nationalmannschaft.