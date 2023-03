Freiburgs nächster Streich: Neuer Vertrag für den treuesten Trainer

Langzeitcoach Christian Streich wird sein Amt beim deutschen Fußball-Bundesligisten SC Freiburg auch in der nächsten Saison ausüben. Wie der Europa-League-Teilnehmer und Arbeitgeber von Philipp Lienhart und Michael Gregoritsch am Dienstag mitteilte, verlängerte der 57-Jährige seinen Vertrag neuerlich und blickt damit seiner 13. Freiburg-Saison entgegen. Zur neuen Laufzeit äußerte sich der Verein nicht, Streich verlängert seinen Kontrakt in der Regel aber um jeweils ein Jahr.