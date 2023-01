Wimmer glänzt bei Wolfsburg-Gala, Eintracht neuer Zweiter

Freiburg machte die Bayern zum Meister der Hinrunde, zum 26. Mal in der Geschichte. Dabei war der Rekordmeister nur in der Zuschauerrolle, als Freiburg in Wolfsburg 0:6 unterging. Das Duell der Österreicher entschied ganz klar Ex-Austrianer Patrick Wimmer für sich, Michael Gregoritsch und der eingewechselte Philipp Lienhart mussten einen heftigen Fehlstart ins Jahr 2023 verdauen.