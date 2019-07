Frauen-WM: Wo die USA die Supermacht sind

Eine der Wortführerinnen ist Megan Rapinoe. Die Kapitänin ist eine der besonderen Spielerinnen bei dieser WM. Nicht nur wegen ihrer Tore, sondern auch wegen ihrer klaren Worte in Richtung Politik und Donald Trump. Sie würde nicht ins „fucking White House“ gehen, sollte das Team eingeladen werden. Trump hatte darauf patzig reagiert. Die fünfmalige Torschützin hat laut US-Medien eine Einladung ins Repräsentantenhaus angenommen, die die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (29) via Twitter an sie und die Mannschaft ausgesprochen hat.

Das Durchschnittsgehalt in der US-Liga ist nicht so hoch. In Frankreich (44.135 Euro), Deutschland (38.766) und England (31.344 Euro) ist das jährliche Durchschnittsgehalt einer Spielerin höher als in den USA. In den USA werden die Frauen nicht von den Klubs bezahlt, sondern vom Verband.