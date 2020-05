Frauen-WM: Sommermärchen mit böser Fee

Deutschland ist ein netter Gastgeber. Der Turnier-Favorit ließ den anderen Nationen den Vortritt, schied selbst im Viertelfinale gegen Japan aus. Das Ausbleiben des Sommermärchens hat jetzt ein Nachspiel für Bundestrainerin Silvia Neid. Ihr wird nicht zu Unrecht vorgeworfen, Rekordnationalspielerin Birgit Prinz aussortiert und auch gegen Japan nicht eingetauscht zu haben, als die Felle am Davonschwimmen waren. Selbst der Vater von Birgit Prinz forderte nun Neids Rücktritt, während Tochter Birgit sogar Partei für die Trainerin ergriff.



Die Neid-Genossenschaft hat Hochsaison. "Ich brauche jetzt erst mal Abstand. Erst wenn ich in ein paar Wochen wieder im Alltag angekommen bin, werde ich mich fragen: Was will ich eigentlich? Kann ich mich für eine EM in zwei Jahren nochmals motivieren? Und dann auch eine Antwort finden", so die 47-Jährige. Der Verband ( DFB) steht hinter der Trainerin.