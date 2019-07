Frauen-WM-Finale: Showdown einer globalen Leistungsschau

Die WM ist noch nicht vorbei, da setzte sich FIFA-Boss Gianni Infantino schon auf das Thema Frauenfußball. Eine WM mit 32 Teams will er machen, nächstes Jahr wird entschieden, wo in vier Jahren gespielt wird. Diese WM hat zwar einen gewaltigen Leistungssprung des Frauenfußballs gezeigt. Aber das globale Gefälle ist nicht auszublenden. So kassierte Frauenfußball-Exot Thailand mit 0:13 die höchste Niederlage in der Geschichte einer WM – egal, ob Männer oder Frauen.

In den Ländern, die den Frauenfußball ernsthaft fördern, ist man mit der Entwicklung zufrieden. „Das hier ist die beste WM aller Zeiten“, sagte Englands Teamchef Phil Neville. Der Frauenfußball präsentierte sich so schnell wie noch nie, so athletisch, so kombinationssicher.

So spektakulär. In diese Kategorie fällt das Semifinale zwischen Niederlande und Schweden nicht: Nach zwei Stunden grausigem Kick setzten sich die Niederlande durch. Der Europameister ist im Finale gegen den regierenden Weltmeister heute aber Außenseiter. Denn Titelverteidiger USA war fast an jedem Spiel beteiligt, das das Prädikat „sehenswert“ verdient hat.