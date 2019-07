Ein würdiges WM-Finale: Europas Beste fordern die Weltbesten

Für viele Amerikaner ist Megan Rapinoe, die Frau mit den gebleichten Haaren, schon jetzt der Star der Weltmeisterschaft – und das hat längst nicht nur mit ihren sportlichen Leistungen zu tun. Rapinoe macht aus ihren politischen Überzeugungen keinen Hehl, und sie scheut sich nicht, sich mit US-Präsident Donald Trump anzulegen. „Ich gehe nicht in das beschissene Weiße Haus“, sagte Rapinoe in einem Interview. Erwartungsgemäß schlug Trump per Twitter zurück: „ Megan sollte erst gewinnen, bevor sie redet.“

Auch in Wien werden die Freunde des Frauenfußballs am kommenden Sonntag beim Finale im Bilde sein, und zwar beim Public Viewing – in folgenden Lokalitäten: dem Hawidere, Gugg, dem Chelsea, der Stiegl Ambulanz, der Tapete Bar sowie bei den Brickmakers.