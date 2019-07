Ladies first: Die Damen sorgen für tolle Spiele und TV-Quoten

Die Damen sorgen für Furore. Die Fußball-WM in Frankreich kann sich absolut sehen lassen, wie auch das Halbfinal-Duell zwischen den USA und England bestätigte. Es war Fußball auf höchstem Niveau, mit viel Spannung, schönen Toren und hohem Tempo. Und kein Hollywood-Regisseur hätte den Dienstagabend besser für die Weltmeisterinnen aus den USA inszenieren können.

Am Sonntag im Finale in Lyon wollen sie ihren Titel erfolgreich verteidigen und den vierten WM-Coup perfekt machen. „Wir haben im gesamten Turnier gezeigt, dass wir eine Einheit sind. Dieser Moment ist unglaublich“, schwärmte Alex Morgan, die nach Toren von Christen Press (10.) und dem zwischenzeitlichen 1:1 von Ellen White (19.) in der 31. Minute das Siegtor zum 2:1-Triumph gegen England markierte.