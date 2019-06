Frauen-WM: Diese fünf Spielerinnen sorgen für Schlagzeilen

Ihre Stärke: „Ich trage die Geschwindigkeit in den Genen“, sagt die Angreiferin, die sich der gesellschaftlichen Bedeutung für Jamaika bewusst ist: „Es geht nicht um Sport, es geht viel weiter, es geht darum, dass die jüngeren Mädchen in Jamaika zeigen, was sie wert sind.“

Das erkannte auch Cedella Marley, die Tochter von Reggae-Legende Bob. Auf dem Weg zur WM ging dem kleinen jamaikanischen Verband das Geld aus, Marley sammelte 50.000 Dollar an Spenden, um Reisen und Betreuung zu finanzieren, und um den WM-Traum am Leben zu erhalten. „Wir sind ein kleines Land, hier gibt es viel mehr zu kämpfen“, weiß auch Hudson-Marks, „ich werde Teil der Geschichte Jamaikas sein.“ Auch das liegt offenbar in der Familie.

Cristiane (BRA)

Sie hat derzeit die wohl größte Aufgabe dieser Endrunde zu schultern. Die 34-Jährige muss ihre derzeit noch verletzte Landsfrau Marta, die wohl beste (sechsfache Weltfußballerin) und bekannteste Fußballerin der Welt, vertreten.