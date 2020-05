Frauen-WM: Australien im Viertelfinale

Australien hat sich am bei der Frauen-Fußball-WM in Deutschland das letzte Viertelfinal-Ticket gesichert. Die "Matildas" gewannen vor 18.474 Zuschauern in Leverkusen mit 2:1 (0:0) gegen Norwegen und sicherten sich dadurch den zweiten Platz in der Gruppe D. Kyah Simon sorgte mit einem Doppelpack (57., 87.) für die Entscheidung, zuvor hatte Elise Thorsnes (56.) die Norwegerinnen in Front geschossen.



Die Australierinnen stehen damit wie 2007 in der Runde der letzten acht, für die Norwegerinnen, die 1995 noch den Weltmeistertitel gewonnen hatten, kam hingegen erstmals das Aus schon in der Gruppenphase.