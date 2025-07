Vision Profifußball: Neulengbachs Kampf um Existenz und Gleichberechtigung

Während der Frauenfußball und sein Potenzial mittlerweile von Großklubs aus dem nationalen und internationalen Männerfußball entdeckt wurden, kämpfen reine Frauenklubs mittlerweile ums Überleben. In Deutschland etwa ist der Pioniersverein Turbine Potsdam aus der 1. Bundesliga abgestiegen.

Mit einem ähnlichen Schicksal will sich der USV Neulengbach aber nicht abfinden. Die österreichischen Rekordmeisterinnen, die für vieles in der Entwicklung des heimischen Frauenfußballs beigetragen haben, wollen als letzter verbliebener Frauenverein (ohne Männerteam in den höchsten Spielklassen) nicht einfach nur ums Überleben – sie wollen vielmehr an Wert gewinnen: sportlich und gesellschaftlich.