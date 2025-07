Fortschritte und Enttäuschungen: Schnaderbeck zieht EM-Zwischenbilanz

Gastgeber Schweiz

„Die Schweiz will ein Erlebnis für alle schaffen, nicht nur für sich.“ Es sind spannende Spiele, was natürlich dazu beiträgt, dass die Stimmung gut ist.“ Hinzu komme, dass die Zuschauer im Zuge des Turnierbesuchs durch die Schweiz reisen. „Auch für den Tourismus ist das ein wichtiger Punkt.“ Das Land habe "extrem viele Sympathie-Punkte" gesammelt. Schnaderbeck sieht den Vorteil für den Sport: „Allein durch die Veranstaltung einer Heim-EM hat die Schweiz uns jetzt einen Schritt voraus.“ Denn es gehe um mehr als den Kader. „Es geht um das Trainerteam, den Verband, das Commitment.“ Man werde in den nächsten Jahren spüren, dass die Schweiz Schritte machen kann, die in Österreich nicht möglich sind.

Wo würde Österreich stehen?

„Von der Mannschaft her könnten wir uns mit Polen, mit Portugal, Belgien, auch der Schweiz messen.“ Aber für Österreichs Kaderqualität habe das Team zuletzt nicht am absoluten Maximum performt. Bei den beiden letzten Turnieren habe das ÖFB-Team bestätigt, eine Turniermannschaft zu sein, die sich steigern kann. „Vielleicht wäre aber dieses Turnier genau das, was wir gebraucht hätten, uns zu steigern.“ Die Chance, das zu beweisen, habe man im Vorfeld aber verspielt. „Mit den Leistungen, die wir zuletzt gezeigt haben, hätte es aus meiner Sicht nicht gereicht.“