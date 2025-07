Verpasste EM als Impuls: ÖFB-Frauen richten den Blick nach vorne

Während die EM der Frauen in der Schweiz ohne Österreich über die Bühne geht, richtet der ÖFB den Blick nach vorne. Mit einem Perspektivlehrgang in Neusiedl am See will man gezielt Spielerinnen fördern, die in Zukunft für das A-Nationalteam infrage kommen.

„Es ist wichtig, dass wir frühzeitig mit potenziellen A-Team-Spielerinnen arbeiten“, sagt Teamchef Alexander Schriebl, der dabei nicht nur an das Sportliche denkt, sondern insbesondere auch an das Kennenlernen.

Gemeinsam mit den Nachwuchstrainern Patrick Haidbauer (U17) und Markus Hackl (U19) wurden 28 Talente eingeladen – darunter auch Spielerinnen, die bereits in der Bundesliga überzeugen konnten.