Bergen holt St. Pölten auf den Boden: SKN verliert 1:2

Der Traum vom erstmaligen Aufstieg in die Top-8 Europas ist bereits nach dem Auftakt in die Champions League in die Ferne gerückt: Der SKN verlor in St. Pölten gegen Bergen 1:2 (0:0).

Bergen war mit Dauerdruck gestartet. Der Favorit auf den zweiten Platz hinter dem Starensemble aus Lyon trat auch wie ein solcher auf. Aber die St. Pöltnerinnen schafften es immer wieder, die Flachpässe in den Strafraum gerade noch zu verteidigen. Die Ausfälle der Stammkräfte Biroova, Balog und Meyer sowie von Super-Talent Mädl, 17, waren beim Team von Liese Brancao spürbar. Johanning bekam mit der Frau-Deckung von Gaupset eine mittlerweile seltene Sonderaufgabe.

Stenevik köpfelt an die Latte

Der SKN kam nur selten nach vorne, war dann aber stets gefährlich – vor allem bei Standards. Nach einem Eckball setzte die Handvoll Norweger unter den 1.034 Zuschauern bereits zum Jubel an, Steneviks Kopfball klatschte an die Latte (37.).