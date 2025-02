Frauen-Bundesliga: Austria und Vienna lauern auf Ausrutscher von St. Pölten

Auch die Frauen-Bundesliga erwacht an diesem Wochenende aus dem Winterschlaf. Fünf Runden sind noch im Grunddurchgang zu absolvieren, ehe das Titelrennen im Play-off neu eröffnet wird. Titelträger SKN St. Pölten ist der Gejagte, die Austria mit drei Zählern und die Vienna mit vier Punkten Rückstand befinden sich in Lauerstellung.

Den eingeschlagenen Weg mit jungen Spielerinnen will man auf der Hohen Warte weitergehen, wie Trainer Mark Dobrounig unterstreicht: „Wir entwickeln junge Spielerinnen, und sie brauchen einfach Zeit, denn der Sprung in die erste Mannschaft ist schon ein großer. Aber das ist unser Weg.“

Ebenso will man an der Art des Fußballs, den man pflegt, nicht rütteln. „Wir wollen mutig und mit einem gewissen Risiko spielen.“ Immerhin geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um Attraktivität, um mehr Zuschauer zu begeistern.

Das Ziel der Döblingerinnen ist für den Rest des Grunddurchgangs klar: „Wir wollen kein Spiel verlieren“, so Dobrounig. Ein guter Start am Sonntag bei Sturm wäre da von Vorteil. Vor den Play-offs will man sich auf der Hohen Warte eventuell höhere Ziele stecken. Jedenfalls möchte man in der kommenden Saison wieder internationale Erfahrung sammeln – dazu benötigt es zumindest Rang drei in der Liga.