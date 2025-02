ÖFB-Frauenteam: Schmerzhafte Ausfälle und schwere Gegner

In den ersten Spielen gegen Schottland (21. Februar) und Deutschland (25. Februar) fehlt Österreichs Fußballerin des Jahres, Barbara Dunst, ebenso wie Eileen Campbell. „Eine schwierige Aufgabe“, sagte Schriebl, dessen erster Kader keine Überraschungen birgt.

Neben den verletzten Dunst (Kreuzbandriss) und Campbell (Hüfte) fehlt weiterhin auch Katharina Naschenweng. Das macht die Herausforderung gegen den mehrfachen Welt- und Europameister Deutschland, Schottland und die Niederlande in Gruppe A1 nicht kleiner. Österreichs Frauen sind wie schon bei der NL-Premiere 2023/24 wieder in der obersten Etage vertreten, der Klassenerhalt ist das Ziel. Dazu sind mindestens Platz zwei oder drei nötig, in letzterem Fall wartet die Relegation.