Frankreichs neue Seite: „Wissen, wie man schmutzig spielt“

Man kann Kylian Mbappé nur für seine Coolness und Gelassenheit bewundern. Jeder andere in seiner Situation wäre wohl ausgezuckt oder hätte sich zu einer dummen Aktion hinreißen lassen. Bei all dem, was der französische Goalgetter im Achtelfinale von seinen Gegenspielern einstecken musste. In 90 Minuten wurde Mbappé vom Team von Paraguay abgeklopft und gepiesackt wie vermutlich die gesamte letzte Saison nicht. „Ich hätte mich nicht beherrschen können und sicher vier Mal die Rote Karte gekriegt“, sagte Zlatan Ibrahimovic, der dieses ruppige Achtelfinale für den Sender Fox kommentierte. Aber Kylian Mbappé?

Der behielt die berühmte Contenance, ließ sich auf keine Mätzchen ein und gab die einzig richtige Antwort: Sein Elfmetertor bescherte Frankreich den 1:0-Sieg und den hochverdienten Einzug ins Viertelfinale, in dem am Donnerstag Marokko wartet. Arbeitssieg Die Franzosen haben sich im vierten WM-Spiel von einer Seite präsentiert, die man von diesem Team bei diesem Turnier noch nicht kannte. In den Gruppenspielen hatte der WM-Finalist von 2022 ein Offensivfeuerwerk gezündet und war regelrecht über die Gegner hinweggefegt. Im Duell gegen die „Prügeltruppe“ (© Bild) aus Paraguay, „einem Spiel am Rande der Legalität“, wie es die L’Equipe nannte, waren andere Qualitäten gefragt. Um es in den markanten Worten von Kylian Mbappé auszudrücken: „Wenn wir unsere Hände in die Scheiße stecken müssen, werden wir unsere Hände in die Scheiße stecken.“

Der französische Teamchef Didier Deschamps fühlte sich an das Match gegen Uruguay bei der WM 2018 in Russland erinnert, „als sie Kylian fast umgebracht haben“. Dieser Härtetest war im Nachhinein richtungsweisend auf dem Weg zum Titel. Reifeprüfung Für Kylian Mbappé war der Arbeitssieg gegen Paraguay auch eine Reifeprüfung. „Sie dachten, dass wir kommen würden, um im Smoking zu spielen. Wir wissen aber auch, wie man schmutzigen Fußball spielt.“