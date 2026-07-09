Frankreich gegen Marokko live: So steht es im WM-Viertelfinale

Fünf Siege, 14:2 Tore - Frankreich marschiert bei diesem Turnier bislang eindrucksvoll Richtung Titel. Beim hitzigen Achtelfinal-Sieg gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay bewiesen die Franzosen, dass sie auch mit unbequemen Gegnern fertig werden.

Auf dem Weg zum Titel-Traum wartet auf Marokko mit den Franzosen (22 Uhr/live ORF) der erste echte Härtetest. Ein besonderes Spiel wird es für Marokkos Bouaddi. Der 18-Jährige wechselte erst im Mai vom französischen Verband in die Heimat-Föderation seiner Eltern.

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