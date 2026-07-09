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Fußball-WM 2026

Frankreich gegen Marokko live: So steht es im WM-Viertelfinale

Topfavorit Frankreich trifft im WM-Viertelfinale auf Marokko (22 Uhr/live ORF). Es ist die Neuauflage des Halbfinales von 2022. Damals gewannen die Franzosen.
09.07.2026, 21:00

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Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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