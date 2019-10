Franck Ribery ist der Spieler des Monats in der Serie A

Seit dieser Saison wird in der italienischen Serie A jedes Monat der MVP gekürt, der wertvollste Spieler der Liga. Den ersten Preisträger hatten allerdings nur die wenigsten Experten auf der Rechnung: Franck Ribery durfte sich über die prestigeträchtige Auszeichnung freuen.

Nach zwölf Jahren hatte der Franzose beim FC Bayern keinen Vertrag mehr erhalten und der Offensivmann musste sich einen neuen Verein suchen. Fündig wurde der mittlerweile 36-Jährige in der italienischen Serie A. Franck Ribery heuerte beim AC Florenz an und spielte sich dort gleich in die Herzen der Tifosi.