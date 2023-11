Ein 15-Jähriger schrieb italienische Fußball-Geschichte

Francesco Camarda hat am Samstagabend Geschichte geschrieben. Der 15-jährige Stürmer des AC Milan avancierte zum jüngsten Spieler, der jemals in der ersten Italienischen Fußball-Liga zum Einsatz gekommen ist. Der italienische Nachwuchs-Teamspieler wurde beim 1:0-Heimerfolg der verletzungsgeplagten „Rossoneri“ gegen Fiorentina in der 83. Minute eingetauscht. Den einzigen Treffer in einer ausgeglichenen Partie erzielte Theo Hernandez mit einem verwandelten Elfmeter (45.+2).

