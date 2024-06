Fotos: Mbappé nach Nasenbeinbruch zurück auf dem Rasen

Frankreichs Fußball-Superstar Kylian Mbappé hat nach seinem gegen Österreich erlittenen Nasenbeinbruch am Mittwoch individuell trainiert. Sein Einsatz gegen die Niederlande am Freitag in Leipzig (21.00 Uhr/ServusTV und ARD) ist weiter ungewiss.

Mbappé betrat gut 20 Minuten nach seinen Teamkollegen den Rasen, dribbelte mit dem Ball am Fuß, passte mit dem Trainer den Ball hin und her und lief im Stadion im lockeren Tempo Runden.