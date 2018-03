Foda will systematisch flexibler werden

Flexibel muss man sein in der heutigen Zeit. Nicht nur im Leben, sondern vor allem im modernen Fußball. Philosophien und Systeme gibt es zu Genüge. Wer möglichst viele möglichst rasch anwenden kann, der ist meist im Vorteil. Genau diese Flexibilität möchte Teamchef Franco Foda in den kommenden zwei Testspielen gegen Slowenien am Freitag in Klagenfurt und am Dienstag nächster Woche in Luxemburg erproben. „Es ist wichtig, dass wir switchen können.“ Nicht nur von Spiel zu Spiel, sondern auch innerhalb einer Partie. Um auf den Gegner reagieren zu können oder ihn aktiv vor neue Aufgaben zu stellen.