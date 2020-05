Foda: mächtiger Perfektionist mit dem Weitblick

Über ungelegte Eier spricht er nicht. Was war und ist, das zählt. Was sein wird, interessiert ihn nicht. Zumindest sagt er es nicht, wenn Kameras auf ihn gerichtet sind. "Mit einem Angebot beschäftige ich mich dann, wenn es auf dem Tisch liegt", lautet einer der Standardsätze von Franco Foda. So war es damals, als er 2009 für die Brückner-Nachfolge im Gespräch war, so ist es auch heute.



Nur nichts Falsches in der Öffentlichkeit preisgeben, genau durchdachte Statements gehören zu seinem Sprachgebrauch. Der 45-jährige Deutsche ist Perfektionist, nicht nur vor den Kameras, vor allem auch auf den Fußballplätzen, auf denen er Sturm Graz 2010 zum Cupsieg und heuer zum Meistertitel führte.