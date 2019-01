Florian Grillitsch in der "kicker"-Elf der Runde

Österreichs Fußball-Teamspieler Florian Grillitsch hat es erstmals in dieser Saison in die "Elf des Tages" des deutschen Fachmagazins kicker geschafft. Der Mittelfeldspieler der TSG Hoffenheim sei beim 4:2 in Freiburg "Herz und Hirn" des Spiels seiner Mannschaft gewesen, schrieb das Blatt.

Lob für den 23-jährigen Niederösterreicher gab es auch von anderen. "Die Klasse der Kraichgauer verkörperte vor allem Spielmacher Florian Grillitsch, der im Mittelfeld überragend agierte", schrieb etwa die Badische Zeitung. "Der Österreicher Grillitsch hielt im zentralen Mittelfeld die Fäden in der Hand", hieß es in der Welt.