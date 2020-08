Flick: Vom Salzburger Schattendasein ins Münchner Rampenlicht

Seine Trainerkarriere begann er weit unten – in Bammental, wo er schon lange wohnt, unweit von seiner Geburtsstadt Heidelberg. 1999 stieg er sogar aus der damals viertklassigen Oberliga ab. Ein Jahr später übernahm Flick die TSG Hoffenheim, die damals ebenfalls in der 4. Liga spielte. Der Aufstieg in die Regionalliga gelang im ersten Jahr, das Tor zur 2. Bundesliga blieb aber zu. Flick musste im November 2005 gehen. Ein halbes Jahr später kam er nach Salzburg.

Auch bei Red Bull zeigte er den Spielern, was ihn jetzt bei den Bayern wohl so erfolgreich macht: die Fähigkeit zur Empathie. „Er hat sich mit jedem abgegeben und allen das Gefühl gegeben, dass sie wichtig sind“, sagt Roland Kirchler, der in Salzburg als Reservist viel mit Flick übte.