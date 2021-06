Finnen haben Russland und "nächste Meilensteine" im Kopf

Auch wenn der 1:0-Auftaktsieg vom dramatischen Kollaps des dänischen Stars Christian Eriksen überschattet war, darf Finnland mit viel Optimismus in das nächste Gruppenspiel am Mittwoch gegen Russland gehen. Mit einem "Dreier" in St. Petersburg stände der Fußball-EM-Debütant im Achtelfinale, wenn Dänemark einen Tag später maximal Unentschieden gegen Belgien spielt. Für den Coup muss aber der erste Sieg über die Russen seit fast 109 Jahren her.

2:1 besiegten die Finnen Russland am 30. Juni 1912 bei den Olympischen Spielen. Es war die Länderspielpremiere der Russen, deren Kaiserreich zum damaligen Zeitpunkt das Großfürstentum Finnland noch angehörte. Über 80 Jahre standen sich die beiden Teams dann nicht mehr gegenüber, seit 1995 kassierten die Finnen in vier Partien ebenso viele Niederlagen.