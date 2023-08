Finaleinzug mit Miami: Superstar Messi trifft und trifft und trifft

Champions Cup

Im Finale am Samstag (Ortszeit) geht es gegen den mexikanischen Club CF Monterrey oder Nashville SC. An der ersten Ausgabe des Leagues Cup nahmen zu Beginn 47 Teams aus der Major League Soccer und der mexikanischen Liga MX teil. Durch die Final-Teilnahme hat Miami erstmals auch die Teilnahme am Concacaf Champions Cup sicher, das Pendant zur Champions League in Europa.