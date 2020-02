Felix Magath: „Es geht mir nicht ums Geldverdienen“

... Admiras Transferpolitik: "Wenn sich ein Spieler hier gut entwickelt, was ich hoffe, und für andere Vereine interessant wird, wird man ihn nicht halten können. Aber was mir wichtig ist, dass wir ihn nicht verkaufen müssen. Darauf lege ich wert, dass der Verein in der Lage ist, die Entscheidung zu treffen und dass es nicht so ist wie vor ein paar Jahren, als jeder gewusst hat, die Admira muss ja sowieso verkaufen. Die Spieler müssen eine Perspektive sehen. Denn nur wenn ich ihnen so eine geben, dann bleiben sie auch hier. Aber an Verkäufen werden wir nicht vorbeikommen."

... seine Rolle bei Transfers: "Ich stehe zur Verfügung mit meiner Erfahrung, mit meinen Kontakten. Aber ich bin nicht derjenige, der Transferentscheidungen trifft."

... die Rolle eines Trainers bei Transfers: "Ich glaube, dass er der wichtigste Mann in einem Fußballverein ist. Deswegen ist auch seine Meinung bei Transfers wichtig. So etwas würde ich nie ohne ihn machen, weil da gebe ich auch ein Alibi, der kann dann sagen: „Das wollte ich nicht.“ Für mich ist das notwendig, wenn ein Verein erfolgreich sein will. Aber wir alle kennen das Geschäft. Niemand kann vorhersehen, wie eine Entwicklung geht. Auch beim besten Willen kommt es dazu, dass man manchmal anders entscheiden muss. Aber letztendlich möchte ich hier Kontinuität auf der Trainerposition und nicht einen Trainer haben, der nach einem halben Jahr schon wieder weg will. Denn brauche ich nicht."