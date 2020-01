Für Felix Magath begann das Abenteuer Admira in Wien an

Der Name Magath zieht. Rund 30 Journalisten warteten am Montagnachmittag am Wiener Schubertring auf den ehemaligen Meistertrainer von Bayern und Wolfsburg.

Ganz nach gewohnter deutscher Gründlichkeit kehrte der 66-Jährige ein. In sich ruhend, mit einer Kaffeetasse in der Hand, freundlich lächelnd, betrat der Deutsche einen dicht gefüllten Raum im Hotel Grand Ferdinand.

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an? Naja, zumindest ein neues Abenteuer bei der Admira, wo er als sportlicher Berater von Flyeralarm Global Soccer fungieren wird. Das Unternehmen ist nicht nur Anteilseigner der Admira, sondern auch bei den Würzburger Kickers. Auf den deutschen Drittligisten wird Magath ebenso ein Auge werfen.