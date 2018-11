FC Basel ließ Frauen-Team bei Jubiläumsgala Lose verkaufen

Der FC Basel feiert in diesem Herbst sein 125-jähriges Bestehen. Durchaus verständlich, dass ein solches Jubiläum mit einem großen Festakt begangen wird - in der Eventhalle des Baseler Messegeländes waren von der Führungsetage des Vereins von Ex-ÖFB-Trainer Marcel Koller neben den Spielern der Kampfmannschaft auch Ex-Trainer und Vertreter anderer Vereine eingeladen. Fans durften sich um 125 Franken ebenfalls einen Platz in der Halle sichern.