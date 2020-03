FC Barcelona erwägt einen Abgang von Antoine Griezmann

Er war der Königstransfer im vergangenen Sommer beim FC Barcelona. Doch schon bald könnte der 124-Millionen-Zugang Antoine Griezmann den spanischen Topklub schon wieder verlassen müssen.

Laut der Tageszeitung Sport erwägt der Tabellenführer ein Tauschgeschäft. Nach Angaben der Zeitung ist Barcelona heiß auf Inter Mailands Stürmer Lautaro Martinez (22). Zudem arbeitet der Meister weiterhin an einer spektakulären Rückholaktion von Neymar aus Paris. In diesem Fall wäre für den 29-jährigen Griezmann wohl definitiv kein Platz in den Offensivreihen der Katalanen.