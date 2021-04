Fans bei der Fußball-EM? Italiens Verband "moderat optimistisch"

Italiens Verbandspräsident hat positive Töne in der Frage, ob Fans zu den diesjährigen EM-Spielen in Rom ins Stadion dürfen, verlauten lassen. "Wir arbeiten im Einklang mit den Institutionen, ich bin moderat optimistisch", sagte Gabriele Gravina am Dienstag in Rom im Anschluss an eine Beratungsrunde, bei der er die Mitglieder über seine Gespräche mit der italienischen Regierung informierte. Mindestens 25 Prozent der Kapazität des Olympiastadions sollen genützt werden.