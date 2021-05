Fanproteste in Manchester: Mega-Sponsorendeal geplatzt?

Rücktritte nach Ausschreitungen

Aufgrund der bisherigen Vorkommnisse zog Ed Woodward, Geschäftsführer von Manchester United, nach 16 Jahren die Notbremse. "Ich bin sehr stolz darauf, United gedient zu haben, und es war eine Ehre, in den letzten 16 Jahren für den größten Fußballverein der Welt zu arbeiten. Der Klub ist für die Zukunft gut aufgestellt und es wird schwer sein, am Ende des Jahres wegzugehen", so der 49-Jährige. Der Rücktritt erfolgt allerdings erst zum Ende des Jahres.