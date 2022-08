Fan-tastisch: 60.000 bei Lewandowskis Vorstellung bei Barça

Weltfußballer Robert Lewandowski ist am Freitag bei seinem neuen Wunschclub, dem FC Barcelona, offiziell vorgestellt worden. "Bon dia a tothom", (Guten Tag euch allen), begrüßte er am Freitag vor fast 60.000 Fans im Stadion Campo Nou in Barcelona bei sengender Hitze auf Katalanisch. "Es war nicht einfach, aber jetzt bin ich hier", fuhr der 33-jährige Ex-Bayernstar auf Englisch fort und schloss mit "Ich bin sehr stolz, nun ein Spieler von Barça zu sein. Muchas gracias".