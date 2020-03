Fan-Skandal in Deutschland: Nürnberg-Spieler wurden bedroht

Vor dem Heimspiel des deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 gab es Drohungen gegen einzelne Profis des Gastgebers. Der Verein und Arbeitgeber der Österreicher Georg Margreitter, Nikola Dovedan und Andreas Lukse berichtete am Freitagabend nach der 0:3-Niederlage von Aufklebern, die in der Früh am Max-Morlock-Stadion und am Vereinsgelände gefunden worden waren.