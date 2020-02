"Falsch eingekauft": Ogris rechnet mit Austria-Führung ab

Im Vorfeld meldete sich nun auch Ex-Austrianer und Klub-Legende Andreas Ogris zu Wort. Im Interview mit der Heute findet Ogris relativ klare Worte in Richtung der violetten Führungsriege. "Die Entscheidungsträger haben ganz einfach falsch eingekauft", so der 55-Jährige, "Wir holen Spieler, die wir entwickeln sollen. Nur die Zeit haben wir nicht. Im Gegenteil: Wir müssen Spieler holen, die uns in der Sekunde weiterhelfen." Als Beispiele nennt er Turgeman und Yakete, die beide erst verpflichtet und dann verliehen wurden.