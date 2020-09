Der reichste Fußballer der Welt wartet auf sein Profi-Debüt

Mit elf Jahren landete er in der Jugendakademie des FC Southampton, wo er von den Scouts des großen FC Chelsea entdeckt wurde. Es folgte der Wechsel nach London, wo er drei Jahre lang in den Nachwuchsmannschaften der Blues spielte. 2016 ging er zu Christian-Fuchs-Klub Leicester City. "Es war eine Entscheidung aus fußballerischer Sicht, aber weil die Besitzer aus Südostasien kommen, waren sie begeistert über meinen Wechsel und haben das Potenzial erkannt", wurde Bolkiah damals auf der Website des asiatischen Fußballverbandes AFC zitiert.

Beim Sensationsmeister von 2016 ließ der Außenstürmer sein Talent aufblitzen, allerdings beim Nachwuchs. Fünf Spiele in der UEFA Youth League durfte er absolvieren, ein Mal stand er im Kader der U23, kam aber nicht zum Einsatz. Doch danach hörte man wenig von ihm. Den Sprung in die Profi-Mannschaft der Foxes sollte er nicht mehr schaffen. Diesen will er nun in Portugal wagen.