Ex-Starfußballer Tommasi will Bürgermeister von Verona werden

In Verona will ein ehemaliger Starfußballer zum neuen Bürgermeister aufrücken. Der frühere italienische Fußball-Teamspieler Damiano Tommasi, der als Mittelfeldspieler zehn Jahre lang für den Topligisten AS Roma gespielt und von 1998 bis 2003 insgesamt 25 Länderspiele für die italienische Nationalmannschaft absolviert hatte, hat beste Chancen zum neuen Bürgermeister seiner Heimatstadt Verona aufzurücken.

Als Spitzenkandidat der sozialdemokratischen Partei (PD) eroberte der 48-jährige Tommasi 40 Prozent der Stimmen bei der Bürgermeisterwahl in der 260.000 Einwohner-Stadt am Sonntag und schaffte es auf Platz eins unter den Kandidaten. Er zieht damit in die in zwei Woche geplante Stichwahl gegen Amtsinhaber Federico Sboarina, der von den Mitte-rechts-Kräften unterstützt wird und sich beim ersten Wahlgang am Sonntag mit 32 Prozent der Stimmen begnügen musste.

Der sechsfache Vater Tommasi begann seine Spielerkarriere bei dem lokalen Club Hellas Verona, für die er zwischen 1993 und 1996 in der Serie B spielte. 1996 wechselte er in die Serie A zu AS Rom, bei dem er bis 2006 unter Vertrag war. Von 2011 bis 2020 war er Chef der italienischen Fußballer-Gewerkschaft AIC.

Seinen Zugang in die Stichwahl bezeichnete Tommasi als "historisches Resultat" für die Mitte-links-Kräfte in der traditionsmäßig rechtsorientierten Gemeinde Verona, in der die Lega um Ex-Innenminister Matteo Salvini bisher ihre Hochburg hatte. "Wenn ich diese Wahl gewinne besteige ich mit dem Rad den Stilfser Joch", sagte Tommasi in Bezug auf den 2.757 hohen Gebirgspass, der die Lombardei mit Südtirol verbindet.