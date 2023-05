Ex-Rapidler Yusuf Demir ist mit Galatasaray Meister

Zuschauer

Anders als Yusuf Demir, der gesamt nur 66 Minuten spielte, oft verletzt war und zuletzt nur noch sporadisch im Kader aufschien. Insgesamt kam der 19-Jährige nur zu fünf Einsätzen in der Meisterschaft, zuletzt spielte er am 4. Jänner. Beim 4:1 am Dienstag stand er nicht im Kader.