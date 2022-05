Ex-Rapidler Ullmann steigt mit Venedig aus der Serie A ab

Einen besseren Stand hatte Michael Svoboda. Der Stadlauer war 2020 von WSG Tirol in die Lagunenstadt gewechselt und vor einem Jahr mit dem Klub in die Serie A aufgestiegen. Der Verteidiger brachte es immerhin auf 17 Einsätze in der Serie A, beim 1:1 am Samstag in Rom wurde er 25 Minuten vor Schluss eingewechselt.