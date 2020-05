Ex-Rapidler klagt Rapid und Austria

Abschied im Derby Georg Koch wurde am 3. Februar 1972 geboren. Als 36-Jähriger wechselte der Deutsche 2008 von Dinamo Zagreb zu Rapid, um den an einer Venenthrombose erkrankten Helge Payer zu vertreten. Am 24. August 2008 beim Derby im Hanappi-Stadion bückte sich Koch nach einem auf ihn geworfenen Gegenstand, als ein Knallkörper in unmittelbarer Nähe explodierte. Ein damals 17-jähriger Austria-Fan wurde als vermeintlicher Täter ausgeforscht.



Tinnitus Rapid-Arzt Benno Zifko stellte bei Koch, der seine Karriere 1992 beim Traditionsklub Fortuna Düsseldorf begonnen hatte, eine Vertäubung des rechten Ohrs, Gleichgewichtsstörungen und einen Tinnitus fest. Nach mehrwöchiger Rehabilition meinte Koch, er wäre weiterhin nicht fit und zog zurück nach Deutschland. Nach der Vertragsauflösung bei Rapid am 31. Jänner 2009 folgte im März 2009 das Karriereende - ein Comebackversuch in der 7. Liga scheiterte.