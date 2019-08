Ex-Rapid-Sportchef gibt dem LASK gegen Basel keine Chance

Dass der LASK, für ihn „hinter Salzburg, Rapid, Austria und Graz in Österreich die Nummer fünf“, trotz des Trainerwechsels ( Valerien Ismael ersetzte Oliver Glasner) so gut in die Saison gestartet ist, begründet Bickel so: „Der neue Trainer hat es clever gemacht. Er hat wenig verändert und profitiert noch vom Schwung der letzten Saison.“

Die Frage, warum Österreich als aktuell Elfter im UEFA-Länderranking mittlerweile deutlich acht Plätze vor der Schweiz liegt, beantwortete der 54-Jährige so: „Spielerisch, technisch und taktisch sehe ich den Schweizer Klubfußball stärker als den österreichischen. In Österreich wird eine Spur aggressiver und härter gespielt. Davon hat man in den letzten Jahren international profitiert. Und natürlich hat Salzburg sehr viele Punkte gesammelt. Aber das war ja in der Schweiz mit dem FC Basel nicht anders.“