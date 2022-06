Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda vor Wechsel zum Schweizer Meister

Während das ÖFB-Team mit Ralf Rangnick einen neuen Teamchef hat und in diesen Tagen in der Nations League gefordert ist, steht Ex-Trainer Franco Foda kurz vor einem Wechsel in die Schweiz. Das berichtet zumindest die Blick am Mittwoch.

Zuletzt hatte der Deutsche erklärt, dass er für eine neue Herausforderung bereit sei. "Ich bin ja jetzt noch nicht so alt. Insofern bin ich auch nach allen Seiten hin offen", meinte Foda in einem Sky-Interview. Ihn reize die tagtägliche Arbeit mit einer Mannschaft.