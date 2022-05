Franco Foda nach ÖFB-Abschied: "Bin nach allen Seiten hin offen"

Der ehemalige österreichische Teamchef Franco Foda ist für eine neue Herausforderung als Klubtrainer bereit. "Ich wäre bereit für eine neue Aufgabe, ich bin ja jetzt noch nicht so alt. Insofern bin ich auch nach allen Seiten hin offen", sagte Foda in einem am Freitag veröffentlichten Interview gegenüber Sky. Zuletzt hatte der Deutsche im Dezember 2017 bei Sturm Graz als Vereinscoach gearbeitet. Danach übernahm er bis Ende März dieses Jahres das ÖFB-Team.