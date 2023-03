Hinteregger: "Schade, dass Alaba seine Meinung nicht preisgeben darf"

Laut dem 30-Jährigen würden dem Fußball heutzutage die Typen und Persönlichkeiten fehlen, was auch eine Verantwortung der Medien sei. Viele Spieler hätten Angst vor den Reaktionen, wenn sie sich zu offen und ehrlich äußern würden. "Typen wie ich werden fertiggemacht, wenn sie was sagen! Deshalb wäre es mir wichtig, wenn Journalisten wieder einen Schritt auf die Spieler zumachen würden - und umgekehrt", so Hinteregger.