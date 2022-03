Ex-LASK-Coach trainiert jetzt türkischen Traditionsverein

Nur sechs Wochen nach seinem Aus bei West Bromwich Albion kehrt Valerien Ismael bereits wieder auf die Trainerbank zurück. Den 46-jährigen Franzosen zieht es in die Türkei, wo er den Traditionsverein Besiktas Istanbul auf Vordermann bringen soll.

Der amtierende Meister der Süper Lig steckt aktuell in der Krise und liegt in der Tabelle nur an achter Stelle. Es droht das schlechteste Abschneiden seit Jahrzehnten.

Valerien Ismael trainierte in der Saison 2019/'20 den LASK, danach wechselt er nach England zum FC Barnsley.