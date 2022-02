Ex-LASK-Coach Valerien Ismael in England gefeuert

Valerien Ismael ist nicht mehr Trainer von West Bromwich. Der Klub, der zurĂŒck will in die Premier League, setzte den Franzosen am Mittwoch vor die TĂŒr. Zuletzt hatte man in acht Spielen nur einen Sieg geholt und einen RĂŒckstand von sechs Punkten auf den vierten Platz aufgerissen.

Drei der jĂŒngsten vier Partien gingen verloren, auf die direkten AufstiegsrĂ€nge fehlen den „Baggies“ acht Punkte. Ein Punkteschnitt von 1,45 in 31 Partien war schließlich zu wenig fĂŒr den 46-JĂ€hrigen.

Ismael war erst letzten Sommer vom FC Barnsley gekommen, davor war er ein Jahr Trainer des LASK.