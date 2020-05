Ex-Hertha-Spieler Alves gestorben

Der ehemalige Hertha-BSC-Stürmer Alex Alves ist im Alter von 37 Jahren in seiner Heimat Brasilien an einer Knochenmarkserkrankung gestorben. Der Tod sei am Mittwochfrüh eingetreten, bestätigte eine Sprecherin des Hospitals Amaral Carvalho im Bundesstaat Sao Paulo.

Bei Alves, der von 2000 bis 2003 für die Berliner spielte, war vor längerer Zeit Blutkrebs diagnostiziert worden. Seit Oktober lag er im Krankenhaus.