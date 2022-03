Evertons Lampard mit Handbruch, Aktivist band sich an Stange

Evertons Last-Minute-Sieg gegen Newcastle am Donnerstagabend hat f├╝r kuriose Szenen gesorgt. Alex Iwobi traf beim 1:0-Heimsieg in der neunten Minute der Nachspielzeit, Trainer Frank Lampard brach sich beim anschlie├čenden Torjubel einen Knochen in der Hand. F├╝r eine achtmin├╝tige Unterbrechung hatte in der zweiten Halbzeit zuvor ein Aktivist gesorgt, der sich mit einem Kabelbinder um den Hals an die Torstange angebunden hatte.